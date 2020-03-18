Китай уменьшил импорт российской нефти на 30%

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Уменьшение поставок главному импортеру российской нефти связано исключительно с фактором эпидемии COVID-19, считают российские аналитики. А несырьевой экспорт России в Китай вырос — главным образом за счет увеличения поставок растительного масла, меди, рыбы и морепродуктов.

В январе 2020 года Россия поставила в Китай сырой нефти примерно на $2 млрд, а в январе 2019 года — почти на $2,8 млрд. В годовом выражении спад составил 28%. В натуральном объеме экспорт упал еще сильнее — на 36%.

Поставки нефтепродуктов в Китай в январе сократились почти на 20%, до $458 млн против $569 млн годом ранее.

Совокупный экспорт из России в Китай в январе просел на 7% год к году, следует из данных ФТС.