РФ предложила Беларуси создать единую налоговую, таможню и суд, – СМИ

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

В так называемой 31-й "дорожной карте" по интеграции двух стран содержались предложения по созданию единого эмиссионного центра, который подразумевает введение единой валюты, счетной палаты и суда Союзного государства, единого таможенного органа, единого органа по учету собственности Союзного государства, единых налоговых и антимонопольных органов.

Обсуждались единые регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, а также регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии. Предлагалась разработка "дорожных карт" по созданию общих банков данных правоохранительных органов, а также унификации законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных структур и спецслужб.

В конце 2019 года переговоры об интеграции двух стран были поставлены на паузу на фоне разногласий по ценам на энергоносители.

При этом президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно отрицал, что на переговорах об углубленной интеграции стороны обсуждают создание наднациональных органов. В российском правительстве пытаются увязать решение экономических проблем интеграции с политическими и созданием наднациональных органов, однако была договоренность переговоры об этом не вести, заявил белорусский президент в интервью "Эху Москвы" 24 декабря прошлого года.

За день до этого впервые стало известно о существовании 31-й "дорожной карты". О ней рассказал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра. По его словам, после выполнения 30 других "карт" "можно будет посмотреть и на 31-ю "дорожную карту", посвященную дальнейшей интеграции, включая такие институты, как наднациональные органы, единая валюта и единый эмиссионный центр".