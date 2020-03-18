Фондовые индексы США растут в ожидании крупных стимулов от властей

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

В понедельник Dow Jones Industrial Average рухнул почти на 3000 пунктов (12,93%) - максимальными темпами с 1987 года - на сигналах существенного падения экономической активности в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Поддержку рынку во вторник оказали заявления министра финансов США Стивена Мнучина о том, что американские власти планируют прямые выплаты в пользу граждан, оказавшихся под ударом из-за коронавируса. В общей сложности на эти цели может быть направлено $250 млрд, пишет The Wall Street Journal.

"Мы хотели бы начать отправлять американцам чеки немедленно", - заявил Мнучин. Эти выплаты могут заменить ранее обсуждавшуюся правительством США и законодателями идею о снижении налога на заработную плату.

"Мы хотим быть уверены, что американцы быстро получат деньги, а владельцы малого бизнеса будут иметь доступ к финансированию", - заявил Мнучин в ходе брифинга в Белом доме.

Мнучин представил сенаторам-республиканцам пакет мер по поддержке экономики, объем которого может достичь $1 трлн. Это существенно превысит программу стимулирующих мер, введенную американскими властями в разгар финансового кризиса в 2009 году, объем которой составил $787 млрд.

"Это огромная сумма. Мы вынесли на рассмотрение предложение, предусматривающее вливание триллиона долларов в экономику", - заявил министр.

Кроме того, власти США пошли на беспрецедентный шаг, чтобы поддержать граждан в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса. Мнучин объявил, что президент США Дональд Трамп одобрил введение отсрочки по налоговым выплатам для миллионов американцев на 90 дней. Налоговые каникулы коснутся дохода частных лиц на сумму до $1 млн и дохода компаний на сумму до $10 млн, сообщил Мнучин.

Тем временем, ФРС сообщила во вторник, что запустит кредитный механизм для поддержки рынка краткосрочного коммерческого долга, рассчитывая предотвратить, таким образом, усиление проблем с финансированием компаний в условиях распространения коронавируса. Похожий механизм Федрезерв использовал в период финансового кризиса 2008 года.

Акции Boeing подешевели на 4,2% по итогам торгов во вторник. Накануне рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг Boeing с "A-" до "BBB", что уже относится к спекулятивной категории. Эксперты агентства отметили, что "денежный поток Boeing в следующие два года, вероятно, будет существенно ниже, чем ожидалось", поскольку полеты самолетов 737 MAX до сих пор не возобновлены, а распространение коронавируса привело к "резкому снижению объема глобальных авиаперевозок".

Стоимость акций United Airlines рухнула на 13,5%, Delta Air Lines - на 11,4%, American Airlines - опустилась на 2,1%.

Тем временем, бумаги Amazon подорожали на 7%. Эксперты Bank of America полагают, что интернет-ритейлер выиграет в связи с переводом офисных сотрудников на домашнюю работу и ростом популярности онлайн-шопинга в период эпидемии.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник вырос на 1048,86 пункта (5,2%) и составил 21237,38 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 143,06 пункта (6%) - до 2529,19 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 430,19 пункта (6,23%) и составил 7334,78 пункта.