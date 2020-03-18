Цены на нефть находятся ниже $29 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Апрельские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевели на $0,04 (0,15%) - до $26,91 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена WTI подешевела на 6,1%, до $26,95 за баррель (минимум с февраля 2016 года).

Эксперты AxiCorp отмечают, что глобальный спрос на нефть продолжит падать на фоне закрытия границ многими государствами из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также уходом на карантин людей и целых компаний.

По оценкам IHS Markit, избыток мирового предложения нефти в период с февраля по май 2020 года может составить от 4 млн баррелей в месяц до 10 млн баррелей в месяц.

"Таким образом, если Саудовская Аравия будет следовать своему плану резкого наращивания добычи, она будет делать это на фоне крайне низкого спроса из-за блокировки целых отраслей экономики", - заявил MarketWatch аналитик по энергетическому сектору IHS Маршалл Стивенс.

Данные Американского института нефти (API) показали неожиданное снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 400 000 баррелей. Минэнерго США опубликует свои данные по запасам позднее в среду. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозируют их увеличение за неделю на 2,6 млн баррелей, а также ждут снижения запасов бензина и дистиллятов соответственно на 3,8 млн баррелей и 3,2 млн баррелей.

Администрация президента Дональда Трампа поддержала план, согласно которому американцы получат прямые выплаты в $1000 в рамках пакета помощи экономике на $1 трлн, пишет The Wall Street Journal. Министр финансов Стивен Мнучин предложил направить на такие выплаты в ближайшие две недели $250 млрд, затем, по данным источников, на эти цели может быть выделено при необходимости еще $250 млрд.

Участники рынки позитивно реагируют на текущие новости обо всех новых мерах поддержки экономики, однако никто не берет на себя смелости прогнозировать ситуацию на рынках на перспективу на фоне разрастающейся пандемии COVID-2019.

Масштабы помощи порождают опасения в отношении финансовой стабильности США и стимулируют рост доходности госбумаг.

Днем ранее фондовые индексы в США взлетели на 6% на новостях об обсуждаемом в Белом доме и Конгрессе рекордном пакете стимулирующих мер на $1 трлн, эйфория оказалась недолгой. Фьючерсы на S&P 500 снижались в ходе сессии в среду на 1,7-3,5%

Доходность 10-летних Treasuries выросла и превышает в среду 1%, курс доллара после скачка накануне стабилен и снижается к иене.

Акции в Японии слабо дорожают, индекс Nikkei поднялся на 0,8% к 7:15 по Москве. Японский ЦБ, согласно опубликованным в среду данным, купил акций накануне более чем на $1 млрд в пересчете на американскую валюту в рамках программы поддержки рынков. Кроме того, правительство Японии обсуждает новые меры помощи экономике.

Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 6,5%, после того как премьер страны Скотт Моррисон предупредил сограждан, что эпидемия коронавируса может продлится до полугода.

Гонконгский Hang Seng меняется незначительно.

ФРС во вторник вечером запустила Primary Dealer Credit Facility, еще один механизм экстренной финансовой помощи для повышения доступности краткосрочных кредитов для финансовых институтов.

Первичные дилеры, в число которых входит 24 организации, с пятницы получат доступ к краткосрочным кредитам по залог различных ценных бумаг, в том числе негосударственных, под 0,25%.

Свои меры по борьбе с последствиями коронавируса анонсируют правительства Европы и других стран.

Во вторник индекс S&P, поднявшись на 6%, отыграл половину понесенных американским рыком в понедельник потерь. Однако на фоне все новых сообщений о распространении коронавируса по планете и связанных с этим экономических последствиях настроения участников рынка остаются неустойчивыми.