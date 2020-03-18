В Украине зафиксировано 7 новых случаев инфицирования коронавирусом

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины сообщает БизнесЦензор.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2).

Из обнаруженных 17 марта: Киевская область (1) - 44-летний мужчина, был заграницей; Черновицка область (6) - 33-летняя женщина (летальный исход), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей возрастом один год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.