БизнесЦензор

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17.03.20 19:10

В Украине построят установку по производству водорода

Региональная Газовая Компания (РГК) планирует построить установку по производству водорода на одном из своих экспериментальных полигонов.

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Об этом сообщил директор по стратегии развития РГК Станислав Казда в интервью БизнесЦензор.

В феврале 2020 года РГК приступила к тестовой транспортировке смеси водорода и природного газа на закрытых участках газораспределительной системы в пяти областях страны.

По словам Станислава Казда, на первых порах для тестирования сетей будет использоваться смесь природного газа с водородом в концентрациях от 2% до 100%. В будущем планируется построить установку по производству водорода на одном из полигонов.

"Мы сотрудничаем с одним из научно-исследовательских институтов, ученые которого займутся научным анализом. Это необходимо для того, чтобы получить детальную и исчерпывающую информацию обо всех нюансах использования новых, экологичных энергоносителей", – рассказал директор по стратегии развития РГК.

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