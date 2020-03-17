Официальный курс гривни упал ниже 27 грн/$ впервые с июня прошлого года

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.
Таким образом, курс гривни к доллару США упал до уровня начала июня 2019 года, тогда как курс национальной валюты достигал максимального уровня 23,25 грн/$ в конце декабря.
В то же время по отношению к европейской валюте гривня потеряла 30 копеек, упав до 29,73 грн за евро.
Нацбанк во вторник не сообщал об итогах интервенций на межбанковском валютном рынке для поддержки национальной валюты.
В понедельник Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $238 млн для поддержки курса гривни.
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Ранее – за неделю с 10 по 13 марта – Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.
НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.
В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.