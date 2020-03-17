БизнесЦензор

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17.03.20 21:08

Чернобыльскую зону закроют для посетителей

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения с 18 марта временно остановит посещение зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения для посетителей до окончания карантина.

Чернобыльскую зону закроют для посетителей

Об этом говорится в сообщении агентства, передает БизнесЦензор.

По словам руководства агентства, которое отвечает за организацию и сопровождение посещения зоны отчуждения: новые заявки не рассматривают, а работа сопровождающих лиц на период карантина прекращена.

Для выполнения первоочередных задач предприятия зоны отчуждения ,elen работать в штатном режиме с ограниченным количеством лиц и соблюдением всех санитарно-гигиенических рекомендаций.

Все работники предприятий зоны отчуждения обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

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