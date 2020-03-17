Власти Киева разрешили пускать в пассажирский транспорт по 10 человек исключительно в масках

Об этом сообщил первый замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в ходе брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Киевский метрополитен приостанавливает перевозки пассажиров с 23:00 17 марта предварительно до 3 апреля. В связи с этим Департаменту транспортной инфраструктуры поручено позаботиться о стабильной работе наземного пассажирского транспорта, особенно на маршрутах, дублирующих линии метро. Напомню, что с 12:00 18 марта запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении", – сообщил Поворозник.

Чиновник добавил, что столичный транспорт будет придерживаться ограничения количества пассажиров в одной единице транспорта в 10 человек.

"Перевозить будут не более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах. Контроль за соблюдением перевозчиками этих ограничений будет осуществлять Госпродпотребслужба и Национальная полиция. Также с завтрашнего дня допуск в пассажирский транспорт будет исключительно в масках. Без них пассажиров не будут допускать", – заявил Поворозник.

По словам первого заместителя председателя КГГА, количество маршрутов или подвижного состава наземного транспорта увеличиваться не будет.

"Количество автобусов и троллейбусов увеличивать не будут, поскольку все горожане должны оставаться дома за исключением тех, кому необходимо быть на работе. Для работников стратегических предприятий пищевой или оборонной промышленности, "Киевводоканала", "Киевтеплоэнерго" и других будут разработаны специальные маршруты для подвоза к месту работы с соблюдением всех норм санитарной и эпидемической безопасности", – добавил Поворозник.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в ночь на 17 марта принял постановление, которое усиливает ограничительные меры в Украине для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В том числе изначально Кабмин сообщил о запрете с 17 марта перевозеи пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре. Однако затем конкретная дата была удалена из сообщения пресс-службы правительства.

Кроме этого, запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Также с 18 марта по 3 апреля на всей территории государства запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.

По данным Минздрава, в Киеве зафиксировано два случая заболевания коронавирусом.