Universal откроет онлайн-доступ к новым фильмам

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Фильмы можно будет взять напрокат на срок до 48 часов с рекомендуемым ценником в $19,99. Картины будут доступны на всех рынках, где в настоящее время фильмы идут в кинотеатрах.

Также Universal объявила, что готовящийся к выходу в прокат 10 апреля фильм "Тролли. Мировой тур" станет доступен одновременно в кинотеатрах и онлайн. В настоящее время окно театрального проката традиционно равняется 90 дням. Уже вышедший фильм "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" не будет участвовать в этой программе и ждет своего выпуска в Китае, когда в стране снова будет разрешено ходить в кинотеатры.

Как сообщалось, ранее стало известно, что премьеру нового фильма об агенте Джеймсе Бонде "Не время умирать" отложили до ноября в связи с распространением коронавируса. Также перенесли премьеры "Тихого места 2", "Мулан", "Форсажа-9".

Напомним, в рамках мер по противодействию распространения коронавируса в Украине в том числе приостановлена работа кинотеатров.