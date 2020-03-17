Минэкономики начнет следить за ценами на соль и гречку

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра Тарас Высоцкий сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости. Для нас является приоритетом обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность", – написал Высоцкий.

Чинокни отметил, что законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который сегодня приняла Верховная Рада, на Кабмин возложена обязанность обеспечить в рамках действующего законодательства контроль за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Высоцкий уточнил, что такому мониторингу подлежит наличие следующих продуктов питания: мука пшеничная высшего сорта, хлеб из этой муки; хлеб из муки пшеничной I сорта; хлеб ржано-пшеничный; макаронные изделия (вермишель из муки пшеничной высшего сорта); крупы гречневые; рис; говядина I категории; свинина; сало; птица; колбаса вареная I сорта; молоко жирностью 2,5%; сметана жирностью 20%; сыр мягкий; масло; яйца куриные; сахар-песок; масло подсолнечное; картофель; соль.