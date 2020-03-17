Austrian Airlines отменила все регулярные рейсы до конца марта

Об этом Европейской правде сообщили в авиакомпании, передает БизнесЦензор.

"Поскольку новые запреты на въезд ежедневно вводят по всему миру, а спрос на авиаперевозки быстро снижается, мы решили сегодня временно прекратить полеты с вечера среды, 18 марта 2020 года до 28 марта 2020 года", - отметили в компании.

Все отмененные рейсы будут перебронированы автоматически. Пассажиров попросили проверить статус перебронирования в разделе "Мои заказы" на сайте austrian.com.

"Мы очень сожалеем, что сегодня столкнулись с этим радикальным мероприятием. Это было непростое решение, но, к сожалению, оно необходимо. Конечно, мы также готовимся к новому старту после кризиса", - добавили в компании.