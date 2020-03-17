"Укрэнерго" начало испытания новой подстанции для севера Луганщины

В частности, 16-18 марта пройдут испытания под рабочим напряжением оборудования кабельно-воздушных линий (КПЛ) 220 кВ Кременская-Ювилейная №1 и №2, распределительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 220 кВ и других элементов оборудования подстанции, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"В результате будут проведены наладочные работы релейной защиты, разработаны схемы и инструкции по использованию оборудования и тому подобное. Испытания проходят в соответствии с письмом производителя оборудования КРУЭ 220 кВ компании Hyosung Corporation", – отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что для подключения к распределительному устройству подстанции "Кременская" сейчас отключена высоковольтная линия 500 кВ Донская-Донбасская. Эти работы будут продолжаться до 15 апреля.

Параллельно выполняются работы по подключению, наладке вторичных цепей защит и автоматизированной системы управления технологическими процессами SCADA.

"Первые испытания оборудования идут по плану. Их второй этап должен пройти 15-17 апреля: будет испытано оборудование КРУЭ 500 кВ и автотрансформатора (АТ) 500/220/35 кВ. Завершение строительства ПС "Кременская" и всех пусконаладочных работ запланировано на конец мая 2020 года", – отметил директор по эксплуатации и развитию сети "Укрэнерго" Алексей Брехт.

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Как сообщалось, строительство ПС "Кременская" началось в 2017 году, стоимость сооружения подстанции составляет 1,3 млрд грн.

Строительство станции обеспечит связь системы электроснабжения севера Луганской области с Объединенной энергосистемой (ОЭС) Украины. В настоящее время данная территория обеспечивается энергоснабжением исключительно за счет Луганской ТЭС, уголь для которой не может поставляться через контролируемую украинскими властями территорию. Поставки ресурса по железной дороге с территории Российской Федерации ограничены. В связи с возникновением время от времени перебоев с поставкой угля Луганская ТЭС вынуждена переходить на сжигание газа, что крайне невыгодно.

Связь Луганского энергоузла с ОЭС Украины осуществляется двумя транзитными линиями электропередачи 110 кВ суммарной пропускной способностью 110 МВт. В тоже время потребность энергоузла в элетроэнергии составляет от 140 МВт ночью до 220 МВт вечернего максимума. Таким образом, в случае прекращения по каким-либо причинам работы Луганской ТЭС регион не может быть обеспечен электроэнергией в необходимой мере.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны.