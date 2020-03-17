Нацбанк не видит рисков для платежного баланса из-за мирового кризиса

Об этом на брифинге заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается платежного баланса, то есть экспорта-импорта, то влияние будет от нейтрального до, возможно, даже позитивного. И это связано с тем, что цены на энергоносители очень сильно снизились – цена на нефть, например, упала на 30%, а импорт энергоносителей в нашем платежном балансе составляет приблизительно 30%, то есть Украина будет платить намного меньше за импорт энергоносителей", – пояснил Чурий.

При этом замглавы НБУ подчеркнул, что снижение цен на преобладающее в украинском экспорте продовольствие ниже.

Чурий добавил, что дефицит платежного баланса в прошлом году, который составил 0,5% ВВП значительно меньше дефицита в предкризисном 2013 году, который достигал 10% ВВП.

В то же время заместитель главы Нацбанка признал, что влияние кризиса на рост ВВП, вероятно, будет негативным.

"Вместе с тем позитивный эффект будут иметь те законодательные акты, которые сегодня проголосовала Верховная Рада относительно преодоления кризисных явлений в экономике", – добавил Чурий.

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Как сообщалось, по данным Госстата, экспорт товаров из Украины в январе 2020 года к январю 2019 года вырос на 2,3% и составил $4,16 млрд, тогда как импорт снизился на 1,4% – до $4,02 млрд. В результате позитивное сальдо внешней торговли товарами в январе этого года составило $138,1 млн против негативного сальдо $15,9 млн в январе 2019 года.

В 2019 году экспорт товаров и услуг из Украины вырос на 11,2% – до $63,68 млрд, тогда как импорт вырос на 6% – до $67,31 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2019 года составило $3,63 млрд, что почти вдвое меньше, чем в 2018 году (также отрицательное – $6,21 млрд).