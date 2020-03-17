Wizz Air сделает автоматическим возврат стоимости билетов на отмененных рейсах

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

"Пассажирам, бронирование которых изменились, автоматически пересчитают 120% компенсацию стоимости билетов на их счет WIZZ в форме кредита", - отмечается в сообщении.

Одновременно с внедрением технологического процесса возмещения авиакомпания временно отключит функцию онлайн-регистрации запросов с жалобами до 14 апреля 2020 года, чтобы убедиться, что может обработать более чем в 100 раз больше отмененных в последнее время перелетов.

Wizz Air уверяет, что все запросы будут рассмотрены, даже если это займет больше времени, чем обычно, и гарантирует, что пассажиры будут иметь право на компенсацию стоимости билетов отмененных рейсов.

"Поскольку сейчас одним из наших приоритетов является разработка автоматической системы возмещения для туристических агентств, Wizz Air просит их связаться с колл-центром", - отмечается в сообщении авиакомпании.

Пассажиры, которые осуществляли бронирования туристических агентства, а также через туристические агентства онлайн, должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.

Wizz Air также просит своих клиентов, по возможности, пользоваться услугами самообслуживания, что поможет уменьшить чрезвычайно интенсивную нагрузку на колл-центры авиакомпании.

Как сообщалось, Wizz Air 15 марта оповестила о временной отмене всех рейсов в/из Украины в связи с введенными украинским правительством ограничениями на международное регулярное авиасообщение, которые начнут действовать с 17 марта 2020 года.

В 00:00 16 марта Украина временно закрыла около сотни пунктов пропуска и временно запреетила въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.

Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии вируса COVID-19.