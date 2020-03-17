Тесты на коронавирус будут делать только при наличии симптомов, – Кличко

Об этом говорится в его видеообращении в Facebook, передает БизнесЦензор.

"В любой стране не делают тест на коронавирус людям, которые не имеют симптомов. Если у вас есть симптомы, то обращайтесь к своему семейному врачу. Если в этом случае есть предпосылки к тому, чтобы сделать тест, вам его обязательно сделают. Просто так, для профилактики, по желанию тесты не делаются", - сказал Кличко.

Он также призвал не искать тесты в интернете или в частных клиниках.

Все тесты, которые поступили в Киев, будут находиться в медицинских учреждениях города, и при наличии симптомов коронавирусной инфекции с помощью теста можно будет подтвердить либо опровергнуть предполагаемый диагноз.