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17.03.20 20:44

Киев закупит медицинских масок на 10 миллионов. ВИДЕО

Киев выделил 10 млн грн на закупку медицинских масок, которые стали дефицитом в столице.

Киев закупит медицинских масок на 10 миллионов. ВИДЕО

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко сообщил в видеообращении в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сейчас из резервного фонда мы выделили 10 млн грн на закупку масок, которые пойдут в первую очередь в больницы, коммунальные предприятия, сферу обслуживания и, однозначно, в ближайшее время будут также в аптеках", - заявил Кличко

Он подчеркнул, что на данный момент присутствует большой спрос на маски и люди пытаются их закупить наперед.

Кличко уверен, что на следующей неделе маски уже будут в продаже.

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