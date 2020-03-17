Украина рассматривает возможность вывоза украинцев из-за рубежа поездами, – Криклий

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время прифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Укрзализныця" и Мининфраструктуры - в координации с Министерством иностранных дел. Мы работаем над тем, чтобы была возможность вывоза наших граждан не только авиационными рейсами, а и железнодорожным сообщением", - сказал Криклий.

По его словам, в первую очередь это будет касаться направлений из Германии, Чехии и Польши. Возможно, перечень будет дополнен.

Криклий добавил, что в настоящее время консульские службы собирают информацию через систему МИД "Друг".