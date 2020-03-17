Украина вывезет застрявших на карантине в отелях Египта граждан в течении трех дней, – МИД

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает БизнесЦензор.

"Ситуация с возвращением туристов в Украину из Шарм эль-Шейха и Хургады полностью контролируемая. Все без исключения туроператоры выполняют взятые на себя обязательства. Ожидается, что туристы, которые оказались в некоторых отелях под карантином, вернутся в Украину в течение следующих трех дней", – сказано в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что консул Украины находится в Шарм эль-Шейхе и поддерживает постоянную связь с представительствами туроператоров и гражданами Украины.

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Как сообщалось, ранее стало известно, что украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort5* находятся на карантине и должны были вернуться в Украину только по его окончании в случае не выявления случаев заражения коронавирусом Covid-19 после проведения лабораторных тестов.