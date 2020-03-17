"Укрзализныця" закроет вокзалы с 12:00 завтрашнего дня

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Так, завтра все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы возврата билетов. При этом внутри зданий вокзалов будут запускаться одновременно группы людей не более 10 человек.

В то же время сегодня для уменьшения очередей в железнодорожные кассы "Укрзализныця" откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны.

Также в "Укрзализныце" напомнили, что средства в полном объеме за неиспользованные билеты можно вернуть в течение месяца с даты отмены поезда.