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17.03.20 14:28

Фонд соцстрахования выплатит украинцам на обсервации 50% зарплаты

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) будет выплачивать работникам, которые находятся на обсервации под наблюдением медиков, 50% заработной платы.

Фонд соцстрахования выплатит украинцам на обсервации 50% зарплаты

Об этом на брифинге сообщила глава исполнительной дирекции Фонда Елена Дума, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Право на компенсацию утраченного заработка от Фонда теперь имеют все работающие на период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под контролем", – сообщила глава Фонда.

По ее словам, помощь от Фонда по данному страховому случаю составит 50% от средней заработной платы застрахованного лица независимо от продолжительности страхового стажа и будет финансироваться, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые пять дней оплачиваются за счет средств работодателя).

Глава Фонда уточнила, что выплаты будут осуществляться только в случае самоизоляции под надзором медиков или пребывания в больнице в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения COVID-19, а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий.

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Соответствующие изменения внесены в соответствии с законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который Верховная Рада приняла сегодня, 17 марта, и вступят в силу на следующий день после официальной публикации закона.

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