Экономика Украины ощутит основные последствия коронавируса через 6 месяцев, – новый министр

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, выступая в Верховной Раде перед назначением на должность, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Украина и мир входят в очень сложную экономическую ситуацию. Кризис всегда ожидаем, но всегда происходит через непредсказуемые факторы. Таким фактором стал коронавирус, и основные последствия мы будем видеть не сейчас, а где-то через 3-6 месяцев. Это первый раз, когда мировой кризис будет вызван не финансовыми факторами, а будет промышленным и сервисным", – сказал Петрашко.

По словам министра, как во всем мире, так и в Украине от распространения коронавируса пострадает в первую очередь производственная сфера.

"Исходя из того, что я вижу, приоритетными в экономике есть два направления. Первое – поддержать и сбалансировать украинского производителя в ситуации, когда соседние рынки будут вводить протекционистские меры. Второе направление – создать фундаментальные условия для того, чтобы украинский бизнес в Украине чувствовал себя хорошо", – сказал Петрашко.

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Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году он получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

1996-1999 годы – консультант по корпоративной реструктуризации в консорциуме компаний под эгидой TACIS (Украина).

2001-2002 годы – работал с продуктами и активами в энергетической отрасли в составе группы структурирования сделок компании Enron.

2002-2004 годы – старший консультант компании GlobalSpec (США). 2004-2007 годы – московское, а позднее – киевское представительство компании Ernst&Young, где руководил группой по предоставлению консультационных услуг по сделкам и был партнером.

2007-2013 годы – работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и являлся управляющим директором, а затем стал во главе Департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанк России".

Петрашко с апреля 2013 года работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.