Зеленский назначил Венедиктову генпрокурором

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №90/2020 от 17 марта обнародован на сайте главы государства.

Как сообщалось, на внеочередном заседании во вторник утором Верховная Рада предоставила согласие на назначение президентом Ирины Венедиктовой на должность Генерального прокурора. За соответствующее постановление проголосовали 269 депутатов.

Напомним, в 2015 году Венедиктова была кандидатом на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. Выбыла из конкурса, получив меньше минимально допустимых баллов по результатам экзамена.

На парламентских выборах 2019 избрана народным депутатом от партии "Слуга народа", №3 в списке. Председатель комитета по вопросам правовой политики в Верховной Раде IX созыва.

27 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.