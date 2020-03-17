Китайская Sinochem отказалась от закупки сырья у "Роснефти" из-за санкций, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника, а также тендерную документацию китайской компании, передает БизнесЦензор.

Как отмечает агентство, решение Sinochem подчеркивает влияние, которое санкции США оказали на мировые товарные рынки, несмотря на тесные отношения между Китаем и Россией на фоне разворачивающейся ценовой войны с Саудовской Аравией за долю на рынке.

"Это похоже на политическую игру: США и Aramco хотят наказать Россию, и теперь Китай не может им помочь", – сказал один из источников.

По словам источников, Sinochem исключила грузы "Роснефти" в своем последнем тендере из-за опасений, что Вашингтон может неожиданно расширить санкции в отношении других подразделений "Роснефти" до того, как грузы прибудут в Китай и до оплаты нефти.

Также читайте: Цены на нефть упали ниже $30 за баррель

Как сообщалось, 18 февраля США включили швейцарскую трейдерскую структуру "Роснефти" – Rosneft Trading S.A. – в санкционный список (SDN List) за операции в Венесуэле. Крайний срок для компаний, чтобы свернуть операции с фирмой, установлен на 20 мая.

RTSA выступала продавцом части нефти и нефтепродуктов "Роснефти" большинству крупнейших мировых игроков рынка, включая европейские нефтяные компании BP и Royal Dutch/Shell, американскую ExxonMobil и все основные торговые дома, включая Glencore, Vitol и Trafigura.

После этого "Роснефть" перевела поставки венесуэльской нефти на подконтрольную швейцарскую TNK Trading International (TTI), однако 13 марта США ввели санкции и против этой компании.