Нацбанк отложил стресс-тесты и выездные проверки банков

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

НБУ отмечает, что банковская система Украины на сегодня достаточно устойчива и имеет значительный запас ликвидности - объем корсчетов банков и остатков по депозитным сертификатам составляет более 210 млрд грн.

Но для поддержки финансовой системы и минимизации воздействия введенных в связи с COVID-19 ограничений НБУ вводит сохраняет присутствие на валютном рынке, поддерживает ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования.

"Будет отсрочено внедрение буферов капитала, в частности буфера консервации капитала и буфера системной важности. В то же время банки должны выполнять минимальные требования достаточности и регулятивного капитала", – сообщает НБУ.

Также НБУ приостанавливает выездные проверки банков и других финансовых учреждений на период чрезвычайных мер, отсрочивает стресс-тестирования банков.

При этом НБУ продолжит осуществлять мониторинг тенденций развития финансового сектора, в частности показателей ликвидности и качества кредитного портфеля банков.

"При необходимости Национальный банк готов снизить норму обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте, временно снизить минимальный уровень LCR, объявить внеочередные тендеры по поддержке ликвидности, расширить критерии приемлемости залога по кредитам экстренной поддержки ликвидности", – отмечается в сообщении.

Кроме того, НБУ рекомендовал банкам временно воздержаться от распределения прибыли за выплату дивидендов минимум до июля 2020 года с целью поддержать дополнительный запас прочности.