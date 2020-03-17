Цены на нефть упали ниже $30 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Майские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $0,11 (0,37%) к уровню закрытия торгов понедельника и торговались у $29,94 за баррель. К этому же времени апрельские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на $0,55 (1,92%) - до $29,25 за баррель.

"Вероятно, рынок поддерживают покупатели, которые хотят выиграть от снижения цены, и закрытие коротких позиций", - сказал CNBC главный рыночный аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

США приняли решение о пополнении Стратегического нефтяного резерва. Другие страны и компании также планируют пополнить свои резервы на фоне снижения цен.

"Однако хранилища быстро заполняются. Если они заполнятся, спрос уменьшится, и нефтяные цены неминуемо упадут еще больше. Глобальным рынкам остается надеяться, что Саудовская Аравия и Россия смогут договориться до того, как мы достигнем этой точки невозврата", - добавил Иннес.

Развивающиеся страны могут столкнуться с падением нефтегазовых доходов на 50-85% в 2020 году, до минимального уровня за последние двадцать лет, предупредили глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в совместном заявлении по итогам телефонного разговора.

"Это будет иметь значительные социальные и экономические последствия, особенно для государственного сектора в таких жизненно важных секторах, как здравоохранение и образование", - отмечается в сообщении на сайте ОПЕК.

В понедельник ряд стран усилили меры по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. ЕС на видеоконференции "Группы семи" предложил "временно воздержаться от необязательных поездок в ЕС для того, чтобы не способствовать распространению коронавируса", сообщила председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ограничение предлагается ввести на 30 дней.

Канада закрывает границы для тех, кто не является жителями страны, с целью сдерживания распространения коронавируса нового типа (COVID-19), заявил в понедельник премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Введение карантина означает, что мировой спрос на топливо сильно пострадает, и это накладывается на шок предложения, - сказал Bloomberg аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дар. - Это совпадение является наихудшим сценарием для нефти".