Goldman Sachs ухудшил прогноз сокращения ВВП Китая

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Предыдущий прогноз предусматривал рост на 2,5%, но был снижен ввиду "поразительно слабых" экономических данных за январь и февраль.

Промпроизводство в Китае упало в январе-феврале максимально за 30 лет, поскольку быстро распространяющийся коронавирус и жесткие меры его сдерживания привели к тяжелым перебоям во второй по величине экономике мира.

С учетом распространения заболевания в других странах, рост мировой экономики, как ожидается, существенно замедлится во втором квартале, что ограничит возможности для восстановления экономической активности в КНР, говорится в сообщении банка.

По оценкам Goldman, темпы роста ВВП не вернутся на траекторию, наблюдавшуюся до появления вируса, раньше третьего квартала.

Банк ухудшил прогнозы роста экономики Китая на 2020 год в целом до 3% с ожидавшихся ранее 5,5%.