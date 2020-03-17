В Польше 15 министров отправляют на карантин после заражения одного

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Накануне вечером министр Михал Вось заявил, что у него выявили заражение, но что чувствует он себя все равно хорошо.

Последнее заседание правительства проводилось 10 марта, и из 24 министров на нем присутствовали 15, включая зараженного. Всех участников этого заседания решили отправить на карантин, результаты тестов других министров будут известны позднее во вторник.

Премьер-министра Матеуша Моравецкого на заседании не было. Таким образом, он избежал карантина.

В Польше выявили 177 случаев заражения вирусом, четыре человека скончались. В Минздраве Польши ожидают, что пик заражений в Польше может произойти через 2-3 недели.