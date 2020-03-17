Метро в Киеве остановится сегодня в 23:00, – Кличко. ВИДЕО

Как передает БизнесЦензор, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановлению Кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому, сегодня с 23:00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля", – сообщил Кличко.

По словам мэра, наземный пассажирский транспорт в Киеве продолжит работать в обычном режиме, дублируя линии метро.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в ночь на 17 марта принял постановление, которое усиливает ограничительные меры в Украине для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В том числе изначально Кабмин сообщил о запрете с 17 марта перевозеи пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре. Однако затем конкретная дата была удалена из сообщения пресс-службы правительства.

Кроме этого, запрещена перевозка более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Также с 18 марта по 3 апреля на всей территории государства запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении.

По данным Минздрава, в Киеве зафиксировано два случая заболевания коронавирусом.