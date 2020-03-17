"Укрпошта" частично меняет условия вручения и хранения посылок во время карантина

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает БизнесЦензор.

С 17 марта и до окончания карантина во всех объектах почтовой связи плата за хранение регистрируемых почтовых отправлений, в частности "Укрпошта Экспресс", "Укрпошта Стандарт" и "Укрпошта SmartBox" не взимается. Также бесплатным будет хранения входящих (импортных) отправлений из-за рубежа.

Рекомендуемые почтовые отправления (кроме писем с пометкой "Судебная повестка") будут вкладываться в почтовые и абонентские ящики адресатов. Если абонентский ящик адресата неисправен, адресат будет проинформирован о поступлении заказных писем сообщениями или через интернет, либо через домашние или мобильные телефоны.

Рекомендуемые письма с пометкой "Судебная повестка" доставлять в соответствии с требованиями Правил оказания услуг почтовой связи.