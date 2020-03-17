Банки продолжат работать в обычном режиме при введении чрезвычайного положения, – НБУ

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Бесперебойное обслуживание клиентов и пополнение банкоматов будет обеспечено при любых условиях. Национальный банк не вводит никаких ограничений на работу банков или проведения ими операций (выдача средств с депозитов, кредитов, обмен валюты и т.д.)", – подчеркивается в сообщении.

В то же время в условиях распространения коронавируса НБУ рекомендует гражданам не посещать банковские отделения без необходимости и пользоваться услугами дистанционного банкинга, избегать пользования наличными. В свою очередь банки должны обеспечить бесперебойную работу контакт центров и дистанционных каналов обслуживания.

"Мы рекомендовали банкам снизить тарифы на дистанционные и безналичные услуги для поощрения населения к их использованию. Советуем максимально переходить на безналичные расчеты, бесконтактные и мобильные платежи с помощью смартфонов и с использованием платежных карточек", – отмечается в сообщении.

При этом банки должны установить четкий график работы своих отделений с обязательными перерывами на дезинфекцию и проветривание. В то же время банкам рекомендовано предусмотреть возможность дистанционной работы персонала на тех звеньях, где это возможно.

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Как сообщалось, выступая в Верховной Раде утром во вторник премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готов инициировать решение о вводе режима чрезвычайного положения в Украине в связи с коронавирусной инфекцией.

"В двух областях – в Житомирской и Черновицкой вчера решением областных комиссий и решением правительства введена чрезвычайная ситуация. В дальнейшем, в случае необходимости, мы готовы к введение чрезвычайного положения в Украине", – сказал Шмыгаль.

Накануне президент Владимир Зеленский в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV также допустил введение чрезвычайного положения в случае дальнейшего распространения коронавируса.