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17.03.20 11:20

Из Польши в Украину автобусами доставлено почти 3,4 тысяч украинцев

На границе обеспечено возвращение домой почти 3,4 тыс. украинцев, которые находились на территории Польши без транспортных средств, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"С 00:00 16 марта по 6:00 17 марта выделенными органы местной власти автобусами обеспечена доставка в Украину почти 3,4 тыс. наших соотечественников. Перемещение граждан осуществлялось через пункты пропуска: "Ягодин-авто" (с польской стороны – "Дорохуск") - 890 украинцев, "Рава-Русская" ("Хребенне") - 1550 человек, "Краковец" ("Корчева") - 950 человек", - говорится в сообщении.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в Фейсбуке добавил, что МИД решает с председателями ряда госадминистрации вопрос выделения дополнительных автобусов для пунктов пропуска на границе.

"Благодаря договоренностям наших пограничников с польскими наши автобусы заезжают в Польшу, собирают наших людей и перевозят их на территорию Украины. Консулы помогают, в отдельных случаях работают прямо на границе", - отметил Кулеба.

В Украину вернулись более 200 украинцев из Египта и более 100 граждан - из Грузии, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"Продолжаем возвращать в Украину соотечественников, которых COVID-19 застал за рубежом. Сегодня ночью из Египта прибыло более 200, а утром из Грузии - более 100 украинцев. Спасибо Министерству инфраструктуры и Государственной пограничной службе Украины за взаимодействие, а авиаперевозчикам за сотрудничество", - написал он на странице в Twitter.

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