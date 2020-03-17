Полиция будет контролировать общественный транспорт в рамках карантина

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД Украины сообщает БизнесЦензор.

"Самое главное - это остановить распространение вируса. Наиболее опасным местом для заражения является общественный транспорт. Поэтому было принято тяжелое решение, но мы делаем это для того, чтобы остановить эпидемию", - сказал Геращенко.

По его словам, контролировать все транспортные ограничения будет полиция.

"У нас есть для этого все рычаги. Мы предупреждаем всех владельцев пассажирских перевозок, они обязаны работать по закону", - сказал замминистра.

Он также добавил, что надеется, что все граждане в государстве будут прислушиваться и останутся на самоизоляции.