БизнесЦензор

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17.03.20 10:43

Рада назначила нового министра экономики

Верховная Рада проголосовала за проект постановления о назначении Игоря Петрашко Министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Рада назначила нового министра экономики

За соответствующее постановление проголосовали 243 нардепов при необходимых 226 голосах, сообщает БизнесЦензор.

После голосования Петрашко принял присягу министра.

Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования. В 2001 году он получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

1996-1999 годы - консультант по корпоративной реструктуризации в консорциуме компаний под эгидой TACIS (Украина).

2001-2002 годы - работал с продуктами и активами в энергетической отрасли в составе группы структурирования сделок компании Enron.

2002-2004 годы - старший консультант компании GlobalSpec (США).

2004-2007 годы - московское, а позднее — киевское представительство компании Ernst&Young, где руководил группой по предоставлению консультационных услуг по сделкам и был партнером.

2007-2013 годы - работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и являлся управляющим директором, а затем стал во главе Департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанк России".

Петрашко с апреля 2013 года работает в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.

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