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17.03.20 10:05

Рада проголосовала за назначение Генпрокурором Ирины Венедиктовой

Верховная Рада проголосовала за проект постановления о предоставлении согласия на назначение президентом Ирины Венедиктовой на должность Генерального прокурора Украины.

Рада проголосовала за назначение Генпрокурором Ирины Венедиктовой

За соответствующее постановление проголосовали 269 нардепов, сообщает БизнесЦензор.

Венедиктова была кандидатом на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. Выбыла из конкурса, получив меньше минимально допустимых баллов по результатам экзамена.

На парламентских выборах 2019 избрана народным депутатом от партии "Слуга народа", № 3 в списке. Председатель комитета по вопросам правовой политики в Верховной Раде IX созыва.

27 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.

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