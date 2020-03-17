Еще 12 областных центров в Украине объявили карантин

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации на сайте горсоветов, в городах будет приостановлена на время карантина работа: кинотеатров, театров, музеев, библиотек и других культурных, развлекательных и спортивных заведений, заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, рынков, салонов красоты, саун, спортивных клубов, массажных кабинетов и т.д.

Кроме того запрещены массовые собрания, митинги, собрания, лекции, богослужения в присутствии прихожан в культовых сооружениях.

В обычном режиме должны работать только аптеки, продуктовые магазины, банковские учреждения, заправки.

В то же время, как сообщил Тернопольский горсовет, городской рынок и рыночный комплекс "ВИП Маркет" на ул.Шептицкого продолжат работать, поскольку они оснащены системой вентиляции, водоснабжения и отведения. Все остальные учреждения будут закрыты.

В Луцке приостановлена будет работа стоматологических кабинетов всех форм собственности, за исключением КП "Луцкая городская клиническая стоматологическая поликлиника".

Однако в Ривно горсовет помимо аптек, продуктовых магазинов и АЗС разрешил работу супермаркетов и гипермаркета "Эпицентр К".

Городские власти также обратились к гражданам с просьбой воздержаться от посещения без необходимости мест с большим скоплением людей, в т.ч. учреждений государственной власти и органов местного самоуправления.