Фондовые индексы США рухнули на 12%

Из 500 компаний, входящих в расчет S&P 500, подешевели акции 491. Снижение котировок 356 бумаг превысило 10%, 189 - 15%, 80 - 20%. Капитализация трех компаний рухнула за день более чем на 30% - это оператор казино MGM Resorts International, нефтепроизводитель Apache и ритейлер Capri Holdings Ltd.

Подорожали бумаги производителей продуктов питания, в том числе Conagra Brands (+9,8%) и J.M. Smucker & Co. (+4,7%).

Индикатор CBOE Volatility (VIX), который называют "индексом страха" Уолл-стрит, взлетел до исторического максимума - примерно на 43% и превысил 82 пункта. Даже во времена финансового кризиса 2008 года значение индикатора не достигало всего 80 пунктов.

Белый дом в понедельник посоветовал американцам не посещать бары, рестораны и другие места скопления людей, отложить все поездки и работать по возможности из дома. Местным властям рекомендовано закрыть школы и все места скопления людей в районах, где отмечено распространение вируса. Эти рекомендации будут действовать ближайшие 15 дней.

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 4700, на данный момент известно о 93 летальных исходах.

Инвесторы обеспокоены тем, как распространение коронавируса может повлиять на глобальную экономику. Эти страхи не смогли рассеять даже экстренные меры, предпринятые Федеральной резервной системой (ФРС) и Банком Японии.

Федрезерв в выходные снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на полный процентный пункт - до 0-0,25%, а также объявил о планах дополнительной покупки активов и других мерах по предоставлению ликвидности банкам. ФРС заявила также, что готова использовать "весь набор имеющихся у нее инструментов, чтобы поддержать доступность кредитования для домохозяйств и бизнеса".

Банк Японии объявил о наращивании стимулирующих мер в ответ на пандемию. Японский ЦБ при этом не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики.

Американская экономика сильно сократится в конце марта и в апреле, поскольку потребители и бизнес снижают расходы, сообщается в отчете Goldman Sachs. По прогнозу аналитиков банка, в первом квартале реальный ВВП продемонстрирует нулевое изменение, а во втором квартале упадет на 5%. Повышение в третьем и четвертом кварталах предполагается в диапазоне 3-4%. В результате оценка роста экономики США по итогам всего 2020 года была ухудшена до 0,4% с ранее ожидавшихся 1,2%.

"Неопределенность в том, что касается этих чисел, намного выше обычного", - отмечается в сообщении банка. При этом аналитики Goldman ожидают сильного экономического роста в начала 2021 года.

Financial Services Forum, объединяющая крупнейшие банки США, объявила, что ее члены приостанавливают обратный выкуп акций на оставшийся период первого квартала и второй квартал 2020 года на фоне вспышки коронавируса COVID-19.

"Решение относительно обратного выкупа акций отвечает нашей общей задаче использовать наш капитал и ликвидность для поддержки граждан, малого бизнеса и в целом экономики путем кредитования и предоставления других важных услуг", - говорится в пресс-релизе Financial Services Forum. Банки сохраняют за собой возможность возобновить обратный выкуп акций, "как только позволят обстоятельства".

В организацию входят JPMorgan Chase & Co. (акции банка подешевели на 15% в понедельник), Bank of America Corp. (-15,4%), Citigroup Inc. (-19,3%), Wells Fargo & Co. (-14,2%), Goldman Sachs Group Inc. (-12,7%), Morgan Stanley (-15,6%), Bank of New York Mellon Corp. (-14,5%) и State Street Corp. (-18,9%).

Тем временем падение индекса производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в марте стало рекордным в истории - на 34,4 пункта. В результате значение индикатора опустилось до минус 21,5 пункта, что является самым низким значением с марта 2009 года. При этом аналитики в среднем ожидали снижения всего до 4,8 пункта, свидетельствуют данные Econoday. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник упал на 2997,1 пункта (12,93%) - до 20188,52 пункта.

Standard & Poor's 500 за день уменьшился на 324,89 пункта (11,98%), составив 2386,13 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов снизилось на 970,28 пункта (12,32%) - до 6904,59 пункта.