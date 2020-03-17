Цены на нефть перешли к росту после обвала в понедельник

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Майские фьючерсы на Brent утром дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,74 (2,46%), до $30,79 за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела более чем на 11%.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому же времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,25 (4,36%) - до $29,95 за баррель. В понедельник контракт подешевел на 9,6%.

"Вероятно, рынок поддерживают покупатели, которые хотят выиграть от снижения цены, и закрытие коротких позиций", - сказал CNBC главный рыночный аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

США приняли решение о пополнении Стратегического нефтяного резерва. Другие страны и компании также планируют пополнить свои резервы на фоне снижения цен.

"Однако хранилища быстро заполняются. Если они заполнятся, спрос уменьшится, и нефтяные цены неминуемо упадут еще больше. Глобальным рынкам остается надеяться, что Саудовская Аравия и Россия смогут договориться до того, как мы достигнем этой точки невозврата", - добавил Иннес.

В понедельник ряд стран усилили меры по сдерживаю распространения коронавируса COVID-19. ЕС на видеоконференции "Группы семи" предложил "временно воздержаться от необязательных поездок в ЕС для того, чтобы не способствовать распространению коронавируса", сообщила председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ограничение предлагается ввести на 30 дней.