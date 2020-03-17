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17.03.20 08:40

Украина до конца недели получит 10 миллионов тестов на коронавирус, – Шмыгаль

Кабмин Украины до конца текущей недели завезет в страну около 10 миллионов тестов для новой коронавирусной инфекции, сообщил премьер Денис Шмыгаль.

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Об этом Шмыгаль заявил во время заседания Верховной Рады Украины, сообщает БизнесЦензор.

"Относительно тестов. До конца этой недели мы завезем в Украине первую партию тестов, которая составит 10 миллионов тестов", - сказал Шмыгаль.

Также премьер рассказал, что украинские больницы подготовили около 12 тысяч коей для приема граждан в связи с ситуацией в стране.

"12 тысяч коек в инфекционных отделениях подготовлены. В Украине общее количество – 200 тысяч коек в украинских больницах", - добавил Шмыгаль

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