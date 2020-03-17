"Альфа Банк" остановил продажу наличной валюты населению

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Альфа Банка" сообщает БизнесЦензор.

Банк сообщает, что это делается "в связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченной поставкой в Украину банкнот наличной валюты". При этом клиенты банка могут обменять валюту онлайн.

Также "Альфа Банк" приостанавливает выдачу наличного доллара США с любых клиентских счетов (текущих, в том числе карточных, депозитных, сберегательных). При этом операции с наличным евро остаются без изменений.

"В связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченными поставками в Украину банкнот наличной валюты:

- продажа наличной валюты во всех отделениях банка временно приостановлена. Покупка валюты у населения - без изменений. Обменять валюту клиенты банка могут онлайн в мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine;

- выдачу наличного доллара США с любых клиентских счетов (текущих, в том числе карточных, депозитных, сберегательных) временно приостановлено. Операции с наличным евро - без изменений", - сообщил банк.

Также "Альфа Банк" приостанавливает работу некоторых отделений по всей территории Украины.