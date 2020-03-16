Зеленский собрал олигархов на Банковой (обновлено)

Об этом сообщает программа "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый), передает БизнесЦензор.

Съемочная группа программы зафиксировала, как около 17 часов на территорию Офиса президента заехала машина олигарха Рината Ахметова.

Впоследствии съемочная группа зафиксировала здесь кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга "Кернел Групп" Андрея Веревского.

За час до встречи из Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский. Позже "Схемы" зафиксировали на выезде из Офиса президента автомобиль, которым пользуется олигарх.

Встречу Зеленского с крупными бизнесменами позднее подтвердил Ринат Ахметов, передает Интерфакс-Украина.

По словам олигарха, президент обсуждал с представителями бизнеса борьбу с коронавирусом и последствиями эпидемии.

"Действительно, сегодня я присутствовал на встрече представителей украинского бизнеса с президентом Украины. Встреча была посвящена борьбе нашей страны с коронавирусом и с последствиями пандемии", – сообщил Ахметов в ответ на запрос агентства.

Поздно вечером в понедельник встречу Зеленского с представителями крупного бизнеса также подтвердили в пресс-службе главы государства.

"На мероприятии присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп. На совещании глава государства обсудил вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространению в Украине COVID-19", – сказано в сообщении на сайте президента.

В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.

Президент отметил важную роль, которую могут и должны играть лидеры украинского бизнеса в ситуации беспрецедентных глобальных вызовов, которые сейчас стоят перед страной.

"Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В Украине сейчас нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцев", – отметил Зеленский.

В пресс-службе главы государства сообщают, что бизнесмены согласились с предложениями президента и пообещали оказать всю необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса.