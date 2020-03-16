Глава ВОЗ отметил резкий рост случаев коронавируса в мире

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На прошлой неделе мы видели стремительный рост количества случаев COVID-2019. О большинстве случаев и летальных исходов сейчас сообщают в остальной части мера вне Китая", - сказал Гебрейесус.

В то же время Гебрейесус посетовал, что, несмотря на увеличение интенсивности таких мер, как закрытие школ и отмена спортивных мероприятий, в ВОЗ не считают достаточными нынешние масштабы сдачи тестов на наличие заболевания и масштабы "изоляции".

"Самый эффективный способ предотвращать заболевание и спасать жизни - разорвать цепи передачи COVID-2019. Для этого вам надо сдавать тесты и изолироваться", - подчеркнул глава ВОЗ.

При этом он напомнил, что ВОЗ уже направил в 120 стран 1,5 млн набора для тестов.

"Это глобальный рубежный кризис в здравоохранении в наше время. Следующие дни, недели и месяцы станут испытанием нашей решимости, испытанием нашего доверия науки и испытанием солидарности", - добавил Гебрейесус.