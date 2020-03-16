"Укртатнафта" Коломойского продолжит покупку нефти в США, – СМИ

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на трейдеров, работающих в черноморском регионе, передает БизнесЦензор.

По словам собеседников издания, речь идет о танкере Minerva Kythnos, который, по данным портала MarineTraffic, 27 февраля был загружен в порту Port Neches (США, штат Техас).

Прибытие судна в Одессу намечено на утро 23 марта. Сейчас судно находится в Средиземноморье, возле берегов Сицилии.

Это уже вторая танкерная партия нефти для Кременчугского НПЗ в текущем году. Первая партия азербайджанского сырья прибыла в Одессу в феврале.

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Как сообщалось, в 2019 году Кременчугский НПЗ впервые закупил американскую нефть. Всего летом-осенью прошлого года было закуплено три танкерных партии в объеме 250 тыс. тонн.

ПАО "Укртатнафта" – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн.

43,054% "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ) принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", остальными акциями владеют структуры, аффилированные с группой "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также бизнесменом Александром Ярославским.