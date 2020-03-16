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16.03.20 19:39

Крупнейшие компании закрывают магазины по всему миру из-за коронавируса

Крупнейшие американские сети магазинов одежды и технологические компании закрывают тысячи магазинов по всей стране на ближайшие две недели.

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Как пишет The Wall Street Journal, такие беспрецедентные меры предпринимаются ритейлерами, чтобы сдержать распространение коронавируса нового типа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным издания, ряд компаний объявили в воскресенье, что временно закроют магазины в США, но продолжат выплачивать зарплаты сотрудникам и принимать онлайн-заказы. В их числе Lululemon Athletica Inc., Under Armour Inc., а также владельцы таких популярных сетей, как Urban Outfitters, Hollister и Lush Cosmetics.

Продуктовые ритейлеры и другие сети, где можно купить продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости, пообещали оставаться открытыми и пополнить запасы товаров, которые население начало активно скупать на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019.

Некоторые из крупнейших сетей, включая Walmart Inc., Kroger Co. и Publix, сообщили, что изменят часы работы магазинов, чтобы дать сотрудникам больше времени для уборки и выкладывания товаров на полки.

Target, которая имеет около 1800 магазинов, установила ограничения на покупку некоторых товаров, а также приостановила работу сервисов экспресс-доставки, которые не справляются с огромным спросом.

Abercrombie сообщила, что все магазины Abercrombie в Северной Америке, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке будут закрыты до 28 марта. Магазины в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжат работу.

Nike объявила, что закрывает все магазины в США, Канаде, Западной Европе, Австралии и Новой Зеландии с 16 по 27 марта. Магазины в Южной Корее, Японии, большей части Китая и многих других странах остаются открытыми.

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Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, закроет заведения в многолюдных местах, таких как торговые центры и университетские кампусы, а также сократит часы работы некоторых заведений в Нью-Йорке и Сиэтле. Кроме того, в течение ближайших двух недель как минимум тысячи кофеен сети в США и Канаде будут принимать заказы только на вынос.

В субботу Apple Inc. сообщила, что все ее магазины за пределами Китая будут закрыты до 27 марта в свете ухудшения ситуации с коронавирусом. Офисы компании за пределами Китая перейдут на более гибкий режим работы, а сотрудники, чью работу можно выполнять удаленно, будут работать из дома.

Аналитики полагают, что большинство торговых сетей способны выдержать двухнедельный перерыв в работе магазинов, но более длительное закрытие может причинить ущерб. При этом онлайн-продажи вряд ли позволят им компенсировать потери, учитывая, что многие ритейлеры получают порядка 75% своей выручки от продаж в магазинах.

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