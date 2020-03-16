БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
16.03.20 19:21

Банк Порошенко направит 54 миллиона прибыли на увеличение капитала

Акционеры банка АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ) на общем собрании 15 апреля рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала на 16,3% или на 54,27 млн грн – до 387,87 млн грн путем капитализации части прибыли.

миб

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Увеличение капитала планируется осуществить путем повышения номинальной стоимости акций до 4,27 тыс. грн за счет направления в уставный капитал банка части прибыли за 2019 год.

Как сообщалось, по итогам 2019 года МИБ получил прибыль в сумме 57,2 млн грн, тогда как в 2018 году она составляла 64 млн грн.

При этом активы банка на конец 2019 года сократились до 2,9 млрд грн, по сравнению с 9,36 млрд грн по состоянию на начало года.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на начало 2020 года крупнейшими акционерами МИБа являлись: пятый президент Украины Петр Порошенко (50,36%), его сын Алексей Порошенко (9,92%), Игорь Кононенко (14,94%), Олег Гладковский и Олег Зимин – по 9,908%.

По данным НБУ, по размеру общих активов на 1 января 2020 года МИБ занимал 30 место (3,78 млрд грн) среди 75 действовавших банков.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100