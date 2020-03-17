В Запорожской области определили минимальную плату за доставку газа

Как сообщает пресс-служба АО "Запорожгаз", минимальный размер платы за доставку газа утвердила Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает БизнесЦензор.

Решение коснется новых потребителей, домохозяйств, потребляющих газ менее девяти месяцев и которые не пользовались газом. Размер минимального платежа в Запорожской области составит от 2,14 грн до 17,27 грн в месяц. Эта норма будет действовать с 1 января 2020 года.

В частности, 6 марта регулятор принял постановление, которое предусматривает минимальную плату для следующих категорий потребителей:

новые потребители и/или домохозяйства, имеющие период потребления природного газа меньше девяти месяцев;

домохозяйства, которые длительное время не пользовались газом, в том числе которым прекращено распределение газа путем опломбирования, но они не отсоединены от системы газоснабжения и не подали заявление на расторжение договора на распределение.

"Обновленные счета наши клиенты получат в апреле. Тем, кто уже заплатил по квитанциям в январе и феврале, обязательно будет сделан перерасчет. Средства останутся на лицевых счетах потребителей. Для этого не нужно писать отдельных заявлений и обращаться в контакт-центр", – пояснил коммерческий директор АО "Запорожгаз" Антон Кий.

Для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств НКРЭКУ использовало действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета министров от 27 февраля 2019 года №143 "Вопросы потребления природного газа".

Размер минимальной платы для домохозяйств, использующих газ комплексно, рассчитан исходя из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась на квадратуру помещения или дома.