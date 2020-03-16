Торги на Уолл-стрит вновь приостановили из-за обвала котировок

Как отмечает Reuters, это уже третья автоматическая приостановка торгов из-за падения индексов за последние шесть рабочих дней, передает БизнесЦензор.

В 11:35 по восточному времени (17:35 по Киеву) промышленный индекс Dow Jones снизился на 1777,46 пункта, или на 7,67%, до 21 408,16, S&P 500 снизился на 185,29 пункта, или на 6,83%, до 2525,73. Индекс Nasdaq Composite снизился на 531,40 пункта, или на 6,75% – до 7 343,48.

Как отмечает агентство, резкое снижение процентных ставок Федеральным резервом с опережением графика и его обещание массовой скупки активов усилили тревогу по поводу пандемии, которая парализовала цепочки поставок и сократила доходы компаний.

Как сообщалось, в минушую пятницу фондовые рынки США резко вырослипосле их рекордного падения за последние три десятилетия в четверг.

по итогам торгов в четверг все три основных американских фондовых индекса ушли в пике, а S&P 500 и Nasdaq подтвердили "медвежий" тренд впервые со времен финансового кризиса. Dow показал максимальное однодневное падение с "черного понедельника" в октябре 1987 года.

S&P 500 и Nasdaq потеряли более четверти своей стоимости с момента достижения рекордных максимумов закрытия всего 16 сессий назад. Dow Jones Industrial Average упал на 9,99% до 21.200,62 пункта, S&P 500 – на 9,51% до 2.480,64 пункта, а Nasdaq Composite – на 9,43% до 7.201,80 пункта.