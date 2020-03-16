Зеленский поручил ограничить экспорт продуктов питания. ВИДЕО

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, передает БизнесЦензор.

"Ограничить экспорт продуктов питания по определенному правительством перечню", – заявил Зеленский, не уточнив, каких именно продуктов может коснуться такое ограничение.

Президент также поручил запретить массовые мероприятия с участием более 10 человвек, включая обряды и церемонии.

В то же время Зеленский поручил обеспечить бесперебойную работу всех предприятий критической инфраструктуры, органов государственной власти, продуктовых магазинов, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банковских учреждений и страховых компаний.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский также поручил правительству закрыть транспортное сообщение между городами и ограничить работу общественного транспорта, в том числе приостановить работу метро.

Кроме того, президент поручил Минфину провести переговоры с МВФ о выделении помощи в связи с эпидемией корнавируса, а также ввести кредитные каникулы для бизнеса.

Зеленский также пообещал, что граждане, которые получают пенсию в размере менее 5 тыс. грн получат доплату в размере 1 тыс. грн.