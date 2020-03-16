Набсовет "Нафтогаза" решил продлить контракт с Коболевым еще на 4 года, – СМИ

Об этом сообщают Українські новини cо ссылкой на документы заседания наблюдательного совета компании 16 марта, передает БизнесЦензор.

Исходя из выдержки из протокола заседания, контракт с Коболевым продлен на 4 года.

"Продлить срок полномочий и срок действие контракта главы правления компании Коболева А.В. на четыре года, при условии, что глава правления обеспечит выполнение всех решений наблюдательного сонета согласно требованиям его контракта", – говорится в выдержке, направленной НАК в адрес Кабинета министров.

Напомним, действующий годовой контракт с главой НАК Коболевым завершается 22 марта.

Читайте также: Милованов предлагал Кабмину объявить конкурс на должность главы "Нафтогаза", – нардеп

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский поручил урегулировать ситуацию с премиями, которые предусматриваются топ-менеджерам НАК "Нафтогаз Украины" за получение компенсации от ОАО "Газпром".

После этого премьер-министр Алексей Гончарук сообщал, что правительство приняло решение обратиться в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" для снижения выплат премий руководству компании.

Напомним, в июне 2018 года набсовет "Нафтогаза"принял решение премировать сотрудников компании на $46 млн после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с российским "Газпромом".

В 2018 году были выплачены $21 млн. Почти по половине всей суммы – примерно по $10 млн – получили глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев и нынешний исполнительный директор Юрий Витренко. Остальная часть бонуса должна была быть выплачена после выплаты "Газпромом" долга живыми деньгами.

30 декабря 2019 года Украина и ПАО "Газпром" подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах "Газпрома" оплатить около $7,4 млрд по штрафу Антимонопольного комитета Украины.

В свою очередь "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2,92 млрд долга в исполнение решения Стокгольмского арбитража и подписал контракт на транзит газа с 1 января 2020 года в течении пяти лет в объеме 65 млрд куб. м газа прокачки в первый год и 40 млрд куб. м газа – в последующие.

14 января 2020 года Витренко сообщал, что премии сотрудникам компании за полученные от "Газпрома" $2,9 миллиарда в рамках транзитных соглашений еще не выплачены.