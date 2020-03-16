Верховный суд отказался перенести рассмотрение дела "Приватбанка" из-за коронавируса

Соответствующее решение суд не прокомментировал, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, суд также отклонил ходатайство адвокатов "Приватбанка" о предоставлении доступа к материалам по делу Суркисов, которое рассматривается в Лондонском суде.

Cуд объявил перерыв до 17.00, после чего возобновил рассмотрение дела.

Как сообщалось, ранее Большая палата Верховного суда отклонила ходатайство Европейского союза (ЕС) об их допуске на закрытое заседание суда, на котором рассматривается кассационная жалоба Национального банка Украины (НБУ), Кабинета министров и "Приватбанка" на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с банком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Однако позже Верховный суд решил допустить на заседание журналистов.

По словам юридического советника "Приватбанка" Андрея Пожидаева, слушанье соответствующего дела может продлиться целый день. При этом коллегия судей на сегодняшнем заседании насчитывает 19 человек, тогда как на заседании 31 января их было 15.

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Напомним, Большая палата Верховного Суда назначила на 16 марта рассмотрение дело по иску семьи Суркисов к Национальному банку Украины. Члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что не являются связанными с экс-собственниками "Приватбанка" лицами. Также они хотят отменить конвертацию их средств на акции "Приватбанка" во время национализации (процедура bail-in).

Ранее Шестой апелляционный суд по ходатайству "Приватбанка" приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации банка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов от отмене признания их связанными с банком лицами.

Своим рашением от 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева в полном объеме удовлетворил иск Игоря Коломойского и признал противоправными решения органов власти о национализации ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

Таким образом, от решения Верховного Суда по делу семьи Суркисов зависит рассмотрение процесса, иницированного Игорем Коломойским. В деле по иску Суркисов для Нацбанка, Минфина и "Приватбанка" важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры на общую сумму свыше 29 млрд грн.

Помимо этого, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию "Приватбанка".